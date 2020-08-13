Украина обогнала Китай по количеству заболевших коронавирусом

В Украине по состоянию на 13 августа лабораторно подтвердили 86 140 случаев COVID-19, из них за истекшие сутки – 1 592 (в Китае — 84 766 заболевших).

Об этом сообщает ресурс Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

В течение суток зафиксировано 22 новых летальных случая. Выздоровели — 530 человек.

Всего в Украине зарегистрировано 1 992 смерти от COVID-19. Выздоровели — 45 216 пациентов. Сейчас болеют — 37 932.

Наибольшее количество случаев коронавируса за сутки обнаружили в Харьковской области — 209, Львовской — 166, Ивано-Франковской — 138, Киеве -133, Черновицкой — 130, Одесской — 114.

Как сообщала Одесса News, в мире зарегистрированы всего 20 820 389 случаев заражения (+277 650 за сутки), 13 719 719 (+259 076) переболевших коронавирусом выздоровели.