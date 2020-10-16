COVID-рекорд в Одесской области: 502 новых больных, 14 умерли и лишь 31 выздоровел

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 502 человек, в том числе у 52-х детей и 17-ти медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 18 012 (10 640 женщин, 7 372 мужчины), в том числе:

дети — 1 251 (г. Одесса — 446, г. Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 76, Черноморск — 27, Теплодар — 6, Южный — 12, Ананьевский — 11, районы Арцизский — 19, Балтский — 7, Березовский — 44, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 97, Болградский — 82, Великомихайловский — 13, Ивановский — 23, Измаильский — 31, Килийский — 16, Кодымский — 9, Лиманский — 43, Любашевский — 5, Николаевский — 4, Овидиопольский — 76, Окнянский — 2, Подольский — 55, Ренийский — 2, Раздельнянский — 13, Савранский — 5, Саратский — 39, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 19)

— 1 251 (г. Одесса — 446, г. Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 76, Черноморск — 27, Теплодар — 6, Южный — 12, Ананьевский — 11, районы Арцизский — 19, Балтский — 7, Березовский — 44, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 97, Болградский — 82, Великомихайловский — 13, Ивановский — 23, Измаильский — 31, Килийский — 16, Кодымский — 9, Лиманский — 43, Любашевский — 5, Николаевский — 4, Овидиопольский — 76, Окнянский — 2, Подольский — 55, Ренийский — 2, Раздельнянский — 13, Савранский — 5, Саратский — 39, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 19) медработники — 1 051 (Одесса — 392, Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 57, Черноморск — 12, Теплодар — 1, Южный — 4, районы Ананьевский — 18, Арцизский — 27, Балтский — 29, Березовский — 24, Белгород-Днестровский — 14, Беляевский — 48, Болградский — 68, Великомихайловский — 4, Захаровский — 1, Ивановский — 13, Измаильский — 18, Килийский — 26, Кодымский — 4, Лиманский — 34, Любашевский — 5, Николаевский — 1, Овидиопольский — 28, Окнянский — 2, Подольский — 101, Ренийский — 2, Раздельнянский — 7, Савранский — 6, Саратский — 21, Тарутинский — 15, Татарбунарский — 40, Ширяевский — 2).

Летальность на сегодняшний день составила по региону 279 человек: Одесса — 128, Белгород-Днестровский — 10, Измаил — 19, Черноморск — 11, Южный — 2, районы Ананьевский — 4, Арцизский — 1, Балтский — 2, Березовский — 3, Белгород-Днестровский — 10, Беляевский — 13, Болградский — 12, Ивановский — 2, Измаильский — 9, Килийский — 1, Кодымский — 1, Лиманский — 9, Николаевский — 1, Овидиопольский — 7, Подольский — 11, Ренийский — 2, Раздельнянский — 5, Саратский — 10, Тарутинский — 4, Татарбунарский — 1, Ширяевский — 1.

Выздоровевших всего 7 380 пациентов: Одесса — 4 485, Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 274, Черноморск — 20, Теплодар — 9, Южный — 110, районы Ананьевский — 58, Арцизский — 32, Балтский — 164, Березовский — 37, Белгород-Днестровский — 32, Беляевский — 278, Болградский — 734, Великомихайловский — 18, Захаровский — 3, Ивановский — 46, Измаильский — 151, Килийский — 32, Кодымский — 6, Лиманский — 256, Подольский — 335, Окнянский — 6, Любашевский — 10, Николаевский — 15, Овидиопольский — 114, Раздельнянский — 50, Савранский — 14, Саратский — 27, Тарутинский — 17, Татарбунарский — 17, Ширяевский — 4.

Лабораторно подтверждены больные на таких административных территориях на 16 октября:

Одесса — 7 685 (дети — 448, медработники — 392)

— 7 685 (дети — 448, медработники — 392) г.Белгород-Днестровский — 334 (дети — 27, медработники — 27);

Измаил — 1 044 (дети — 76, медработники — 57);

— 1 044 (дети — 76, медработники — 57); Черноморск — 468 (дети — 27, медработники — 12);

Теплодар — 77 (дети — 7, медработники — 1);

Южный — 178 (дети — 12, медработники — 4);

Ананьевский — 143 (дети — 11, медработники — 18);

Арцизский — 286 (дети — 19, медработники — 27);

Балтский — 251 (дети — 7, медработники — 29);

Березовский -396 (дети — 44, медработники — 24);

Б.-Днестровский район — 259 (дети — 15, медработники -14)

Беляевский — 991 (дети — 97, медработники — 48)

Болградский район — 1 135 (дети — 82, медработники — 68)

— 1 135 (дети — 82, медработники — 68) В.Михайловский — 97 (дети — 13, медработники — 4);

Захаровский — 35 (медработники — 1);

Ивановский — 233 (дети — 23, медработники — 13);

Измаильский — 438 (дети — 31, медработники -18)

Килийский — 155 (дети — 16, медработники — 26);

Кодымский — 102 (дети — 9, медработники — 4);

Лиманский — 532 (дети — 43, медработники — 34);

Любашевский — 96 (дети — 5, медработники — 5);

Николаевский — 57 (дети — 4, медработники — 1);

Овидиопольский — 900 (дети — 76, медработники — 28);

Окнянский — 57 (дети — 2, медработники — 2);

Подольский — 766 (дети — 55, медработники — 101);

Ренийский — 48 (дети — 2, медработники — 2);

Раздельнянский — 160 (дети — 13, медработники — 7);

Савранский — 101 (дети — 5, медработники — 6);

Саратский — 334 (дети — 39, медработники — 21);

Тарутинский — 296 (дети — 24, медработники — 15);

Татарбунарский — 292 (дети — 19, медработники — 40)

Ширяевский — 46 (медработники — 2).

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки на территории Одесской области заболевание COVID-19 было подтверждено у 162 человек,