Коронакризис поставил под угрозу борьбу с туберкулёзом

До пандемии COVID-19 многие страны улучшали свои показатели в сфере борьбы с туберкулёзом, но во Всемирной организации здоровья (ВОЗ) считают, что в этом году в связи с коронакризисом они не улучшатся, борьба против туберкулёза оказалась под угрозой.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на сайт ООН.

Так, согласно информации ВОЗ, в 2019 году 1,4 миллиона человек умерли от болезней, связанных с туберкулёзом. Из 10 миллионов человек, заразившихся этой инфекцией, в 3-х миллионах случаев диагноз или не был поставлен, или о нём не сообщили властям. При этом, за последние 4 года число заражений туберкулёзом в мире снизилось на 9%, а смертей — на 14%.



Отмечается, что в более опасной ситуации оказались пациенты с устойчивой к антибиотикам формой туберкулёза. Их количество увеличилось за год на 465 тысяч и только 40% из вновь заражённых получают лечение. Снижение показателей наблюдается и в сфере профилактики туберкулёза.

«По-прежнему, не все имеют равный доступ к своевременной диагностике и эффективному лечению туберкулёза», — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.

Одной из ключевых проблем в этой сфере продолжает быть финансирование. В этом году на борьбу с туберкулёзом в глобальном масштабе было выделено 6,5 миллиарда долларов, хотя из Политической декларации по туберкулёзу, принятой главами государств, следовало, что сумма должна составить вдвое больше — 13 миллиардов.

Пандемия и связанные с ней перебои в работе медицинских служб помешали собирать и обрабатывать статистику заболеваемости туберкулёзом. В ВОЗ предупреждают, что подобные пробелы в диагностике могут привести к резкому росту смертности от этой болезни.

По информации worldometers.info, на утро 16 октября в мире зафиксировано 39 176 103 случая инфицирования COVID-19 (+428 077 за сутки), болезнь унесла жизни 1 102 946 человек (+6 058).

Как сообщала Одесса News, по мнению израильских учёных, вакцинация против туберкулёза может предоставить дополнительную защиту от COVID-19.