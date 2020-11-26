COVID-19 в Одесской области: за сутки зафиксировали почти 800 новых случаев

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 793 человек, в том числе у 33 детей и 20 медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 40 452 (24 082 женщины, 16 370 мужчин), в том числе детей — 2 271, медработников — 1 695.

Летальность на сегодняшний день составила по региону 535 (+7 за сутки) человек: (Одесса — 240 (+3 за сутки), г. Б.Днестровский — 21, Измаил — 35 (+2), Черноморск — 18 (+1), Южный — 6, районы — Ананьевский — 4, Арцизский — 9, Балтский — 4, Березовский — 6, Б.Днестровский — 17, Беляевский — 25, Болградский — 23, Великомихайловский — 2, Захаровский — 1, Ивановский — 5, Измаильский — 18 (+1), Килийский — 2, Кодымский — 3, Лиманский — 13, Любашевский — 1, Николаевский — 1, Овидиопольский — 10, Окнянский — 1, Подольский — 20, Ренийский — 4, Раздельнянский — 14, Савранский — 1, Саратский — 17 Тарутинский — 7, Татарбунарский — 6, Ширяевский — 1).

Выздоровели — 18 894: (Одесса — 9 833, г.Б.-Днестровский — 582, Измаил — 647, Черноморск — 67, Теплодар — 9, Южный — 490, районы — Ананьевский — 58, Арцизский — 182 , Балтский — 182, Березовский — 487, Б.Днестровский — 51, Беляевский — 969, Болградский — 1 167, Великомихайловский — 103, Захаровский — 57, Ивановский — 309, Измаильский — 216, Килийский — 156, Кодымский — 11, Лиманский — 877, Любашевский — 35, Николаевский — 93, Овидиопольский — 411, Окнянский -59, Подольский — 533, Ренийский — 54, Раздельнянский — 111, Савранский — 40, Саратский — 173, Тарутинский — 397, Татарбунарский — 465, Ширяевский — 70).

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 26 ноября:

Одесса — 17 178 (дети — 914, медработники — 534)

— 17 178 (дети — 914, медработники — 534) г..Белгород-Днестровский — 702 (дети — 32, медработники — 45)

Измаил — 2 369 (дети — 115, медработники — 105)

— 2 369 (дети — 115, медработники — 105) Черноморск — 1 322 (дети — 96, медработники — 47)

Теплодар — 149 (дети — 8, медработники — 3)

Южный — 611 (дети — 35, медработники — 13)

Ананьевский район — 266 (дети — 18, медработники — 32)

Арцизский — 855 (дети — 36, медработники — 57)

Балтский — 748 (дети — 15, медработники — 35)

Березовский — 712 (дети — 72, медработники — 33)

Б.-Днестровский — 490 (дети — 20, медработники — 21)

Беляевский — 1 829 (дети — 138, медработники — 80)

— 1 829 (дети — 138, медработники — 80) Болградский — 1 658 (дети — 105, медработники — 88)

В.Михайловский — 262 (дети — 20, медработники — 20)

Захаровский — 209 (дети — 9, медработники — 6)

Ивановский — 442 (дети — 28, медработники — 33)

Измаильский — 911 (дети — 63, медработники — 41)

Килийский — 582 (дети — 35, медработники — 34)

Кодымский — 278 (дети — 14, медработники — 20)

Лиманский — 1 478 (дети — 78, медработники — 72)

Любашевский — 385 (дети — 19, медработники — 19)

Николаевский — 187 (дети — 20, медработники — 5)

Овидиопольский — 1 709 (дети — 120, медработники — 46)

Окнянский — 348 (дети — 6, медработники — 6)

Подольский — 1 500 (дети — 91, медработники — 117)

Раздельнянский — 513 (дети — 25, медработники — 24)

Ренийский — 380 (дети — 20, медработники — 41)

Савранский — 323 (дети — 14, медработники — 8)

Саратский — 671 (дети — 48, медработники — 27)

Тарутинский — 509 (дети — 28, медработники — 24)

Татарбунарский — 663 (дети — 29, медработники — 51)

Ширяевский — 213 (медработники — 8).

Как сообщала Одесса News, за последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 399), Днепропетровской (1 254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.