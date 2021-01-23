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В Украине за сутки — 4 928 случаев коронавируса, 116 — летальных

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В Украине по состоянию на 23 января лабораторно подтверждено 1 187 897 случаев COVID-19, из них за сутки — 4 928.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, пишет Министр, заболели 166 детей и 261 медработник.

Также за прошедшие сутки госпитализировано 1 862 человека; летальных случаев — 116; выздоровело 13 138 пациентов; проведено тестов 40 144 (в том числе методом ПЦР — 22 667, методом ИФА — 17 477).

За всё время пандемии в Украине, по данным Степанова, заболели 1 187 897 человек; выздоровели — 942 107; летальных случаев — 21 778; проведено ПЦР-тестов — 6 080 495.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев — 536 случаев;
  • Винницкая область — 178 случаев;
  • Волынская область — 119 случаев;
  • Днепропетровская область — 342 случая;
  • Донецкая область — 193 случая;
  • Житомирская область — 141 случай;
  • Закарпатская область — 160 случаев;
  • Запорожская область — 339 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 248 случаев;
  • Киевская область — 258 случаев;
  • Кировоградская область — 50 случаев;
  • Луганская область — 42 случая;
  • Львовская область — 351 случай;
  • Николаевская область — 215 случаев;
  • Одесская область — 222 случая;
  • Полтавская область — 199 случаев;
  • Ривненская область — 207 случаев;
  • Сумская область — 89 случаев;
  • Тернопольская область — 133 случая;
  • Харьковская область — 325 случаев;
  • Херсонская область — 97 случаев;
  • Хмельницкая область — 105 случаев;
  • Черкасская область — 161 случай;
  • Черновицкая область — 163 случая;
  • Черниговская область — 55 случаев.

Как сообщала Одесса News, в Украине за предыдущие сутки лабораторно подтверждено 5 348 случаев COVID-19, 163 — летальных.

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