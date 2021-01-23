В Украине за сутки — 4 928 случаев коронавируса, 116 — летальных

В Украине по состоянию на 23 января лабораторно подтверждено 1 187 897 случаев COVID-19, из них за сутки — 4 928.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, пишет Министр, заболели 166 детей и 261 медработник.



Также за прошедшие сутки госпитализировано 1 862 человека; летальных случаев — 116; выздоровело 13 138 пациентов; проведено тестов 40 144 (в том числе методом ПЦР — 22 667, методом ИФА — 17 477).

За всё время пандемии в Украине, по данным Степанова, заболели 1 187 897 человек; выздоровели — 942 107; летальных случаев — 21 778; проведено ПЦР-тестов — 6 080 495.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 536 случаев;

Винницкая область — 178 случаев;

Волынская область — 119 случаев;

Днепропетровская область — 342 случая;

Донецкая область — 193 случая;

Житомирская область — 141 случай;

Закарпатская область — 160 случаев;

Запорожская область — 339 случаев;

Ивано-Франковская область — 248 случаев;

Киевская область — 258 случаев;

Кировоградская область — 50 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Львовская область — 351 случай;

Николаевская область — 215 случаев;

Одесская область — 222 случая;

Полтавская область — 199 случаев;

Ривненская область — 207 случаев;

Сумская область — 89 случаев;

Тернопольская область — 133 случая;

Харьковская область — 325 случаев;

Херсонская область — 97 случаев;

Хмельницкая область — 105 случаев;

Черкасская область — 161 случай;

Черновицкая область — 163 случая;

Черниговская область — 55 случаев.

Как сообщала Одесса News, в Украине за предыдущие сутки лабораторно подтверждено 5 348 случаев COVID-19, 163 — летальных.