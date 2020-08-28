В Украине за последние сутки 2 438 новых случаев коронавируса

В Украине за последние сутки зарегистрировано 2 438 случаев заражения коронавируса, общее их количество достигло 114 497.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Согласно этим данным, за сутки умерло рекордное количество — 48 инфицированных (всего с начала эпидемии болезнь унесла жизни 2 451 украинца).

Выздоровели уже 55 083 человека, из них 866 за последние сутки.

Больше всего больных за сутки выявлено в Киеве (251), Харьковской (242), Тернопольской (233), Львовской (215), Одесской (214). областях.

Как сообщала Одесса News, Украина занимает сегодня 27-ю позицию в мире по количеству заболевших коронавирусом.