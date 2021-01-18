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  3. Суточный прирост больных коронавирусом в Украине составил 3 034 человека

Суточный прирост больных коронавирусом в Украине составил 3 034 человека

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В Украине по состоянию на 18 января лабораторно подтверждены 1 163 716 случаев COVID-19, из них за сутки — 3 034.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«3 034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 18 января 2021 года. В частности, заболели 107 детей и 87 медработников», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки умерли 67 пациентов, выздоровели — 5 236.

Отмечается, что за сутки госпитализированы 1304 человека. Осуществлено тестирований за сутки — 13 247 (в том числе методом ПЦР — 10 401, методом ИФА — 2 846).

За всё время пандемии в Украине выздоровели 871 196 человек. В то же время зафиксированы 20 869 летальных случаев от COVID-19. Проведено 5 964 388 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Николаевской области (323) и Киеве (301).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев — 301 случай;
  • Винницкая область — 102 случая;
  • Волынская область — 129 случаев;
  • Днепропетровская область — 220 случаев;
  • Донецкая область — 91 случай;
  • Житомирская область — 111 случаев;
  • Закарпатская область — 91 случай;
  • Запорожская область — 266 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 110 случаев;
  • Киевская область — 240 случаев;
  • Кировоградская область — 5 случаев;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Львовская область — 122 случая;
  • Николаевская область — 323 случая;
  • Одесская область — 150 случаев;
  • Полтавская область — 92 случая;
  • Ривненская область — 61 случай;
  • Сумская область — 84 случая;
  • Тернопольская область — 91 случай;
  • Харьковская область — 46 случаев;
  • Херсонская область — 78 случаев;
  • Хмельницкая область — 1 случай;
  • Черкасская область — 120 случаев;
  • Черновицкая область — 161 случай;
  • Черниговская область — 36 случаев.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 15 января уже введено более 35 миллионов доз вакцины от COVID-19 в 49 странах мира. В Украине вакцинации в январе не будет.

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