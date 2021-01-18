Суточный прирост больных коронавирусом в Украине составил 3 034 человека

В Украине по состоянию на 18 января лабораторно подтверждены 1 163 716 случаев COVID-19, из них за сутки — 3 034.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«3 034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 18 января 2021 года. В частности, заболели 107 детей и 87 медработников», — говорится в сообщении.
За минувшие сутки умерли 67 пациентов, выздоровели — 5 236.
Отмечается, что за сутки госпитализированы 1304 человека. Осуществлено тестирований за сутки — 13 247 (в том числе методом ПЦР — 10 401, методом ИФА — 2 846).
За всё время пандемии в Украине выздоровели 871 196 человек. В то же время зафиксированы 20 869 летальных случаев от COVID-19. Проведено 5 964 388 ПЦР-тестирований.
За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Николаевской области (323) и Киеве (301).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 301 случай;
- Винницкая область — 102 случая;
- Волынская область — 129 случаев;
- Днепропетровская область — 220 случаев;
- Донецкая область — 91 случай;
- Житомирская область — 111 случаев;
- Закарпатская область — 91 случай;
- Запорожская область — 266 случаев;
- Ивано-Франковская область — 110 случаев;
- Киевская область — 240 случаев;
- Кировоградская область — 5 случаев;
- Луганская область — 3 случая;
- Львовская область — 122 случая;
- Николаевская область — 323 случая;
- Одесская область — 150 случаев;
- Полтавская область — 92 случая;
- Ривненская область — 61 случай;
- Сумская область — 84 случая;
- Тернопольская область — 91 случай;
- Харьковская область — 46 случаев;
- Херсонская область — 78 случаев;
- Хмельницкая область — 1 случай;
- Черкасская область — 120 случаев;
- Черновицкая область — 161 случай;
- Черниговская область — 36 случаев.
Как сообщала Одесса News, по состоянию на 15 января уже введено более 35 миллионов доз вакцины от COVID-19 в 49 странах мира. В Украине вакцинации в январе не будет.