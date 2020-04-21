Если верить Минздраву, за прошедшие сутки в Украине умер 161 человек

Всего по Украине подтверждено 6 125 COVID-19 состоянием на 9.30 21 апреля.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

Если верить ЦОЗ, то всего в Украине исследовано 61 997 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. В течение 20 апреля получено 415 сообщений о новых подтверждённых случаях.

Сомнения возникают в связи стем, что данные, которые приводил ЦОЗ с результатами предыдущего дня, мягко говоря, не совсем верны: они были составлены без учёта данных по 7 регионам, которые просто их не предоставили Центру.

Министерство здравоохранения выясняет, почему 7 областей не предоставили данных по ПЦР-тестированию, что не позволяет установить объективную статистику по Украине. Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«За минувшие сутки 7 областей не подали никакой информации о тестировании украинцев на коронавирус. Это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области», — отметил Степанов. Он добавил, что уже дал соответствующее поручение главному санитарному Виктору Ляшко, который выяснит причины этой ситуации и с чем это связано. «И после того, как мы получим ответы, будем уже делать выводы», — подчеркнул министр.

В общем итоге, картина случаев заболеваемости в разрезе регионов на 21 апреля такова:

Винницкая обл. — 338 случаев (18 выздоровели)

Волынская обл. — 174 случая (13 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 122 случая (9 выздоровели)

Донецкая обл. — 16 случаев (6 выздоровели)

Житомирская обл. — 270 случаев (1 выздоровел)

Закарпатская обл. — 205 случаев (16 выздоровели)

Запорожская обл. — 137 случаев (17 выздоровели)

Ивано-Франковская область — 556 случаев (27 выздоровели)

(27 выздоровели) г. Киев — 892 случая (33 выздоровели)

(33 выздоровели) Киевская обл. — 356 случаев (28 выздоровели)

Кировоградская обл. — 247 случаев (17 выздоровели)

Львовская обл. — 256 случаев (26 выздоровели)

Луганская обл. — 25 случаев (3 выздоровели)

Николаевская обл. — 41 случай

Одесская обл. — 146 случаев

Полтавская обл. — 101 случай (12 выздоровели)

Ровенская обл. — 341 случай (21 выздоровел)

Сумская обл. — 84 случая (10 выздоровели)

Тернопольская обл. — 435 случаев (34 выздоровели)

Харьковская обл. — 77 случаев (2 выздоровели)

Херсонская обл. — 70 случаев (7 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 49 случаев (5 выздоровели)

Черкасская обл. — 186 случаев (28 выздоровели)

Черновицкая обл. — 988 случаев (31 выздоровел)

(31 выздоровел) Черниговская обл. — 13 случаев (3 выздоровели).

Отмечается, что на амбулаторном лечении находится сегодня 4 089 пациентов, из них 302 ребёнка. Всего госпитализированы 2 036 человек, из них 97 детей.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 161 человек, из них 84 мужчины и 77 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общей сложности, 367 человек уже выздоровели, из них 18 детей, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Глава Одесской ОГА Максим Куцый подтвердил наличие в области 146 больных коронавирусом и сказал, что «из них в Одессе — 43 случая, в Подольске — 37 случаев, в Беляевском районе с городом Теплодар — 27 случаев».

Также он отметил, что учитывая наличие в Подольске наибольшее количество больных среди медработников, областной комиссией по чрезвычайным ситуациям было принято решение об усилении карантинных противоэпидемических мероприятий в городе и районе.

Так, Подольская городская больница закрывается на двухнедельный карантин. Все медработники и пациенты в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирование. Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области проведёт во всех помещениях полную дезинфекцию.

Как сообщала Одесса News, в воскресенье в Подольске Одесской области от коронавируса умер врач. У двух детей из Измаила COVID-19 не подтвердился.