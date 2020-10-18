В Японии разработали систему, улавливающую коронавирус по дыханию

Учёные Японии заявили, что разработали систему, позволяющую выявлять коронавирус в выдыхаемом человеком воздухе.

Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что университет Тохоку и компания Shimadzu, производящая высокоточное оборудование, завершили изготовление прототипа тестовой системы, состоящей из трёх компонентов.

«Первый абсорбирует выдыхаемый воздух в течение примерно пяти минут. Второй дезактивирует все коронавирусы, обнаруженные в выдохах, и поглощает белки, содержащиеся в вирусах. Третий анализирует эти белки», — говорится в сообщении.

Разработчики утверждают, что система способна показать результат в течение примерно одного часа.

По данным издания, уже было проведено клиническое испытание с участием около десятка инфицированных пациентов. Разработчики продолжат испытания и работу над тем, чтобы сделать систему более компактной и внедрить её в практику.

Между тем, по информации worldometers.info, на утро 18 октября в Японии зафиксировано 92 063 инфицированных коронавирусом, 1 161 умерший. Страна находится на 48-месте по количеству заболеваний в мире (Украина — на 25-м).

Всего в мире зарегистрировано 39 959 336 случаев инфицирования COVID-19 (+341 345 за сутки), болезнь унесла жизни 1 114 633 человек (+4 979).

Как сообщала Одесса News. японские производители электроники разработали системы, помогающие соблюдать социальную дистанцию в условиях карантина.