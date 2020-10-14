В Японии социальную дистанцию контролирует электроника

Японские производители электроники разработали системы, помогающие соблюдать социальную дистанцию.

Об этом сообщает Nhk World-Japan.

Отмечается, что новый прибор, созданный компанией Hitachi, определяет местонахождение людей с помощью датчиков и проецирует изображение плавающих рыб в радиусе двух метров вокруг них. Рыбы исчезают, если человек оказывается слишком близко от других.

Компания Mitsubishi Electric, например, ещё в апреле начала продавать оборудование, которое проецирует на пол анимационные изображения, напоминающие людям проверить, не слишком ли многолюдно на объекте. Они также рекомендуют заходить в лифты небольшими группами.

Система, разработанная компанией Panasonic, предупреждает посетителей мероприятий о чрезмерной скученности в помещении, меняя цвет освещения.

Эти приборы предназначены для того, чтобы помочь детям и иностранцам, не читающим по-японски, напоминая им о необходимости мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Между тем, в самой Японии, по данным на 9.00 14 октября насчитывается 89 673 заражённых COVID-19, умерших 1 634 человека, выздоровели — 82 621. Страна занимает 47-е место в мире по количеству заболевших коронавирусом (Украина — 25-е).

Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заболели 38 364 519 человек, умерли 1 090 811, выздоровели — 28 851 704.

Как сообщала Одесса News, группа учёных из Индии разработала недорогой и быстрый бумажный тест на коронавирус.