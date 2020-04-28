В Сербии и Грузии ослабили карантин, в Швейцарии открыли тату-салоны

Всего в мире на данный момент 3 064 894 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

За прошедшие сутки количество заболевших во всём мире увеличилось на 69 936, что меньше предыдущего дня на 3 583 человека.

Количество умерших составляет 211 609 (за сутки 4 612 — на 904 человека больше показателя предыдущего дня).

Наибольшее количество умерших, по-прежнему, в США — 56 803 (+1 388), в Италии — 26977 26 644 (+333), в Испании 23521 (+331) человек. 23 293 умерших во Франции и 21 092 в Великобритании.

В первой пятёрке стран по количеству заболевших — США, Испания, Италия, Франция и Германия. Украина в этом списке третий день подряд занимает 37-е место (перед этим — 38-е).

Несмотря на высокое количество заболевших и умерших от коронавируса, правительство Италии планирует в следующем месяце возобновить работу музеев и главных достопримечательностей страны. В то же время международного туризма в стране в этом году не будет.

Об этом в интервью La Repubblica заявил министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини, сообщает lb.ua.

Среди достопримечательностей, которые, скорее всего, получат возможность возобновить работу, министр назвал Колизей и Помпеи.

С наибольшими трудностями в вопросе открытия столкнутся итальянские театры, кинозалы и другие учреждения культуры с ограниченным пространством. «Но мы заверяем, что ни один театр, кинотеатр, артист не будет забыт. Мы выделяем специальные фонды для их поддержки», — отметил Франческини.

По его словам, правительство Италии готово поддерживать внутренний туризм и семьи с низкими доходами. Им будут предоставляться субсидии (до 500 евро на семью) на летний отдых внутри страны.

Ослабляет карантин и Сербия. С понедельника в этой стране в рамках выхода из карантина начали вновь работать парикмахерские, спортивные залы, а пожилым людям разрешено больше находиться на улице.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на RTS, «начинают работать рынки в помещениях, парикмахерские, спортзалы. Пенсионеры могут прогуливаться в течение часа в период комендантского часа, когда это запрещено другим».

Сразу после православной Пасхи сербские власти анонсировали постепенное смягчение ограничительных мер, объясняя это постепенным уменьшением динамики заболеваемости и смертности.

Грузия также постепенно выходит из карантина – заработали такси и продуктовые рынки.

По сообщению Грузия-Online, с 27 апреля начался первый этап ослабления ограничений, в рамках которого допускается передвижение на легковых автотранспортных средствах, а также оперирование такси; полностью разрешаются онлайн-торговля (оптовая и розничная), услуги по доставке любых продуктов и деятельность открытых аграрных рынков.

Швейцария пошла ещё дальше: с 27 апреля здесь откроются двери не только строительных супермаркетов, садовых центров, но и парикмахерских, массажных салонов и даже салонов тату. Также откроются кабинеты врачей — физиотерапевтов, стоматологов и другие специализированные клиники. Больницам будет разрешено проводить медицинские процедуры, которые были отложены из-за вспышки коронавируса в стране.

Отмечается, что магазины и предприятия должны соблюдать строгие гигиенические нормы и обеспечивать, чтобы клиенты соблюдали необходимую социальную дистанцию. Федеральные органы Швейцарии заявили, что носить защитные маски для лица не обязательно. Однако 1 млн масок ежедневно в течение двух недель будет предоставляться розничным торговцам.

С 11 мая планируется открыть средние школы и садики, а также большинство специализированных магазинов.

Зато в Казахстане чрезвычайное положение продлено. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к народу, сообщает Zakon.kz.

«С учётом складывающейся ситуации в нашей стране и на основании предложения Государственной комиссии и экспертов я принял решение подписать указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года. Это решение продиктовано нынешней сложной реальностью», — сказал он.

Как сообщала Одесса News, премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал ослабление карантинных ограничений со 2 мая — испанцам будет разрешено выходить гулять, а с27 апреля разрешено детям до 13 лет гулять по одному часу в день в сопровождении взрослого.