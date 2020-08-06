На фрегате «Гетман Сагайдачный» заболел коронавирусом военнослужащий

На фрегате «Гетман Сагайдачный» обнаружен заболевший COVID-19 военнослужащий, на корабле развёрнут изолятор.

Об этом сообщило Командование Медицинских сил Вооружённых Сил Украины.

«В понедельник вечером был выявлен больной военнослужащий, которого сразу доставили в Военно-медицинский клинический центр Южного региона. На корабле был развёрнут изолятор, в который поместили группу контактных лиц. Эта группа обследована военными медиками, взяты соответствующие пробы для проведения ПЦР теста», — информируют медики.

Отмечается, что состояние здоровья больного удовлетворительное. Наблюдается лёгкое течение заболевания.

Весь состав моряков фрегата сейчас проходит ПЦР-тестирование.



По состоянию на данный момент официально подтверждён один случай инфицирования COVID-19.

«Мы — часть общества, и мы также не застрахованы от этого случая. Действительно, у нас есть на одном из наших кораблей человек, у которого обнаружен этот недуг», — сказал Укринформу начальник службы по связям с общественностью командования ВМС ВСУ Олег Чалык.

Отвечая на вопрос, подтвердилась ли информация о диагностировании коронавируса у одного из моряков спасательного корабля «Александр Охрименко», Олег Чалык сообщил: «На данном этапе, на это время COVID-19 обнаружен лишь у одного военнослужащего». В то же время он напомнил, что все, кто контактировал с больным, потенциально могут быть инфицированы.

«Сейчас идёт процесс ПЦР-тестирования, значительной части уже сделали эти пробы. Также у нас проводятся мероприятия по обработке судна, у нас есть соответствующее оборудование для этого», — подчеркнул Чалык, добавив, что все моряки будут находиться на самоизоляции.

Кстати. По состоянию на утро 6 августа в Вооружённых Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 265 человек. Всего за время пандемии выздоровели — 661 человек, летальных случаев — 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 588 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания COVID-19. Один военнослужащий госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Южного региона и ещё один — в Одесскую городскую инфекционную больницу.

Как сообщала Одесса News, на утро 6 августа в Одессе зарегистрированы 1 260 случаев COVID-19, за последние сутки — 57 новых случаев.