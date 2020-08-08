COVID-19: за сутки больше всех заболевших в Киеве, Львовской, Одесской областях

За последние сутки больше всего случаев коронавируса было зарегистрировано в городе Киев, Львовской, Одесской и Харьковской областях.

Об этом заявил сегодня утром министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в городе Киев — 200, в Одесской области — 165, Львовской области — 154, Харьковской области — 134», — отметил Степанов.

По данным, обнародованным на специальном ресурсе Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса, в Украине по состоянию на 8 августа лабораторно подтверждено 79 750 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 489.

За сутки умерли 27 человек, в целом с начала пандемии — 1 879.

Выздоровели с начала пандемии 43 055 человек, за сутки 600 человек.

Сейчас болеют 34 816 человек, за сутки количество новых пациентов — 1 462. Было госпитализировано 294 человека. Среди заболевших за минувшие сутки — 91 ребёнок и 72 медицинских работника.

Степанов отметил, что за предыдущие сутки в целом было осуществлено 39 869 тестирований, из них 19 327 исследований методом ПЦР, а также 20 542 — методом ИФА.

Как сообщала Одесса News, с 10 по 16 августа Одесса и Одесская область останутся в «зелёной» карантинной зоне.