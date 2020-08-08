Малюська выставляет на продажу исправительную колонию в Одессе

Министерство юстиции выставит на продажу «Южную исправительную колонию» № 51 в Одессе.

Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська в видео, опубликованном в Facebook.

«Следующим объектом, который мы будем продавать, 51 колония, расположенная в городе Одессе. Колония пострадала в мае 2019 года во время бунта осуждённых. Её просто подожгли, большинство зданий стали непригодны для пользования. Но огромная площадь зданий — более 4 гектаров, в достаточно неплохом месте, центральном месте города Одессы. Мы этот объект также выставим на продажу, а полученные средства направим на развитие новой тюремной инфраструктуры. А другую часть направим в государственный бюджет на финансирование всех необходимых расходов», — рассказал Малюська.

вчора під час запуску «Великого розпродажу в‘язниць» запитували, що буде наступним лотом після об’єкту у Коцюбинському?відповідаємо: є одразу кілька майже готових лотів.ось один із них:колонія #51, розташована у місті Одеса, на Люстдорфській дорозі, 9площа земельної ділянки: 5,983 Гаплоща будівель: 14 482 м2відстань до центру: 4 кмвідстань до МОРЯ: 3,5 кмхочете таке?копіть гроші, дешево не буде)а дешево — сертифікати на платні камерикупувати тут:https://online.minjust.gov.ua/kvsn/ Gepostet von Denis Malyuska am Freitag, 7. August 2020

На своей странице в соцсети он также написал:

«Есть сразу несколько почти готовых лотов.

вот один из них:

колония #51, расположена в городе Одесса, на Люстдорфской дороге,9

площадь земельного участка: 5,983 га

площадь зданий: 14482 м2

расстояние до центра: 4 км

Расстояние до моря: 3,5 км

хотите такое?

копите деньги, дешёво не будет)»

О бунте в 51-й Одесской колонии рассказывала Одесса News.