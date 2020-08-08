В Украине обновили деление на карантинные зоны: Одесса вновь в «зелёной»

В Украине обновили информацию о делении на карантинные зоны: «зелёную», «жёлтую», «оранжевую» и «красную».

Об этом свидетельствуют данные с интерактивной карты деления Украины на карантинные зоны.

Так, согласно новым данным, в «красную» зону попали районы Костопольский Ривненской и Кицманский Черновицкой областей.

В то же время Тернополь, который в течение недели был в «красной» зоне, оказался в «зелёной», а Луцк из «красной» зоны перешёл на оранжевый уровень эпидемической опасности.

В то же время, Одесса и Одесская область остаются в «зелёной» зоне.

Как сообщала Одесса News, Кабинет министров изменил правила введения карантинных ограничений, предусмотрев с 1 августа деление страны на условных 4 зоны: зелёную, жёлтую, оранжевую и красную.

Определение, к какой зоне относится та или иная административно-территориальная единица, делается на основе 4 критериев: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определённых для госпитализации пациентов с подтверждённым случаем COVID-19, среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19.

При отклонении в течение 5 дней от определённых показателей принимается решение о переходе административно-территориальной единицы в более мягкую или более жёсткую зоны.

В течение 1-7 августа в «красной» зоне были Тернополь, Луцк и Кицманский район Черновицкой области.