В Киеве протестуют физические лица-предприниматели

15 декабря представители физических лиц-предпринимателей продолжают проводить протестные акции под стенами Верховной Рады и в центре Киева, начатые с начала месяца. Они протестуют против карантинных ограничений и фискализации малого бизнеса.

Об этом сообщает Укринформ.

Верховная Рада под влиянием протестных акций приняла закон, которым отсрочила на год обязательное применение кассовых аппаратов для некоторых ФЛП. 7 декабря Президент Владимир Зеленский подписал этот закон.

Однако, принятие закона не успокоило протестантов, которые теперь требуют полного отказа властей от применения кассовых аппаратов для ФЛП.

Митинг ФЛП во вторник, 15 декабря, является самым массовым за последнее время. Правоохранители усилили охрану центра Киева. Во время акции ФЛП на Майдане Незалежности в Киеве пострадали около 40 полицейских.

«Сегодня в центре столицы проходит акция с массовым участием граждан, которые прошли маршем с площади Конституции к Майдану Незалежности. Когда они пытались установить военные палатки, возникла толкотня, и участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики. В результате одного полицейского ударили по голове, и он потерял сознание. Ещё около 40 получили химические ожоги глаз», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.



Правоохранители призвали участников акции соблюдать установленные правила поведения и не нарушать действующее законодательство.

Акция продолжается.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал законы о поддержке граждан и бизнеса в период действия карантинных мероприятий для предотвращения распространения в Украине COVID-19.

Фото и видео: Укринформ