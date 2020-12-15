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Кому в Одессе 16 декабря отключат газ

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16 декабря в связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления  по адресу: ул. Поселковая угол  ул. Почтовой  в Одессе некоторым потребителям отключат газ.

Об этом сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы.

Газоснабжение будет прекращено с 09:30 до 17:30 по таким адресам:

№ п/п
Адреса отключения
Кому отключат
1.
ул. Маловского, 6
Котельная ОСББ «Дюк»
2.
ул. Маловского, 4
Котельная ОСББ
3.
ул. Маловского, 10
Одесская морская академія (топ.)
4.
ул. Маловского, 3
ВАТ»Автотранс-64″
5.
ул. Раскидайловская, 56
Теннисные корты
6.
ул. Раскидайловская, 69/71
Медицинский дом «ODREX»
7.
ул. Раскидайловская, 67а
КП «СМЕП»(ГАИ)
8.
ул. Раскидайловская, 65
ООО»АСПО»
10.
ул. Балоівская, 56
Технический колледж
11.
ул. Балковская, 56
Ново-Апостольская церковь
12.
ул. Балковская, 54
АТС («Укртелеком»)
13.
ул. Балковская, 54а
Автомойка ЧП «Альянс-1»
14.
ул. Маловского, 3,4,5,6,7,9
население
15.
ул. Балковская, №50, кв.8; 52/1;54-1;54-б;
54, кв.4; 54-5; 54-6; 54-7; 54-8;54-9;54-10(3 кв.); 63
население
16.
ул. Грушевского, 6/1 (2а)
ООО «Оливия-Юг»

Как сообщала Одесса News,  16 декабря также будет отключено электроснабжение части жителей Одессы.

 

 

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