Кому в Одессе 16 декабря отключат газ

16 декабря в связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул. Поселковая угол ул. Почтовой в Одессе некоторым потребителям отключат газ.
Об этом сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы.
Газоснабжение будет прекращено с 09:30 до 17:30 по таким адресам:
|
№ п/п
|
Адреса отключения
|
Кому отключат
|
1.
|
ул. Маловского, 6
|
Котельная ОСББ «Дюк»
|
2.
|
ул. Маловского, 4
|
Котельная ОСББ
|
3.
|
ул. Маловского, 10
|
Одесская морская академія (топ.)
|
4.
|
ул. Маловского, 3
|
ВАТ»Автотранс-64″
|
5.
|
ул. Раскидайловская, 56
|
Теннисные корты
|
6.
|
ул. Раскидайловская, 69/71
|
Медицинский дом «ODREX»
|
7.
|
ул. Раскидайловская, 67а
|
КП «СМЕП»(ГАИ)
|
8.
|
ул. Раскидайловская, 65
|
ООО»АСПО»
|
10.
|
ул. Балоівская, 56
|
Технический колледж
|
11.
|
ул. Балковская, 56
|
Ново-Апостольская церковь
|
12.
|
ул. Балковская, 54
|
АТС («Укртелеком»)
|
13.
|
ул. Балковская, 54а
|
Автомойка ЧП «Альянс-1»
|
14.
|
ул. Маловского, 3,4,5,6,7,9
|
население
|
15.
|
ул. Балковская, №50, кв.8; 52/1;54-1;54-б;
54, кв.4; 54-5; 54-6; 54-7; 54-8;54-9;54-10(3 кв.); 63
|
население
|
16.
|
ул. Грушевского, 6/1 (2а)
|
ООО «Оливия-Юг»
Как сообщала Одесса News, 16 декабря также будет отключено электроснабжение части жителей Одессы.