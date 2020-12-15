Кому в Одессе 16 декабря отключат газ

16 декабря в связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул. Поселковая угол ул. Почтовой в Одессе некоторым потребителям отключат газ.

Об этом сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы.

Газоснабжение будет прекращено с 09:30 до 17:30 по таким адресам:

№ п/п Адреса отключения

Кому отключат 1. ул. Маловского, 6 Котельная ОСББ «Дюк» 2. ул. Маловского, 4 Котельная ОСББ 3. ул. Маловского, 10 Одесская морская академія (топ.) 4. ул. Маловского, 3 ВАТ»Автотранс-64″ 5. ул. Раскидайловская, 56 Теннисные корты 6. ул. Раскидайловская, 69/71 Медицинский дом «ODREX» 7. ул. Раскидайловская, 67а КП «СМЕП»(ГАИ) 8. ул. Раскидайловская, 65 ООО»АСПО» 10. ул. Балоівская, 56 Технический колледж 11. ул. Балковская, 56 Ново-Апостольская церковь 12. ул. Балковская, 54 АТС («Укртелеком») 13. ул. Балковская, 54а Автомойка ЧП «Альянс-1» 14. ул. Маловского, 3,4,5,6,7,9 население 15. ул. Балковская, №50, кв.8; 52/1;54-1;54-б; 54, кв.4; 54-5; 54-6; 54-7; 54-8;54-9;54-10(3 кв.); 63 население 16. ул. Грушевского, 6/1 (2а) ООО «Оливия-Юг»

Как сообщала Одесса News, 16 декабря также будет отключено электроснабжение части жителей Одессы.