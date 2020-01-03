Кому 8 января в Одессе отключат газ

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе высокого давления по адресу: ул. 7-я Пересыпская, 9а в Одессе будут отключены от газоснабжения отдельные потребители.

Об этом сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы.

Так, газа не будет 8 января с 08:30 до 17:30 у потребителей по таким адресам: