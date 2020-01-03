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Кому 8 января в Одессе отключат газ

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В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе высокого давления по адресу: ул. 7-я Пересыпская, 9а в Одессе будут отключены от газоснабжения отдельные потребители.

Об этом сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы.

Так, газа не будет 8 января с 08:30 до 17:30 у потребителей по таким адресам:

№ п/н
 Адрес Название организации
1 ул. Долинская, 12 КПО «Горшков»
2 ул. 7-я Пересыпская, 9, 9а  Кот.ж/д №9, 9а
3 ул. 7-я Пересыпская, 2а 3-й Автобусный парк

 

 

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