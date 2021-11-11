Кому в Одессе 12 ноября отключат свет и газ

12 ноября некоторым потребителям в Одессе отключат газ и свет.

Так, Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы предупредило, что в связи с проведением работ на распределительном газопроводе высокого давления на улице Ак. Вильямса, 89, с 9:00 до 15:30 12 ноября будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

№п/п Адреса отключения Кому отключают 1 ул. Спортивная, 3/1, 3/2, 3/3 крышная котельная 2 ул. Жемчужная, 1-Б крышная котельная 3 ул. Ак. Вильямса, 95 крышнаякотельная 4 ул. Ак. Вильямса, 93 «Титан» 5 ул. Ак. Вильямса, 93/2 «Полипласт» 6 ул. Ак. Вильямса, 93/3 «Фортуна» 7 ул. Ак. Вильямса, 89 «Элефант» 8 пр-т Небесной Сотни, 99 «Эпицентр»

12 ноября в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию, сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:

1-й Соляной переулок, 1 3, 6, 7, 8, 3а, 1б, 2а, 9, 8а, 1а, 10а, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28, с 08:00 по 21:00

2-й Соляной переулок, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, с 08:00 по 21:00

4-й Деревообделочный переулок,5, С 09:00 по 19:00

4-й Соляной переулок,4, 6, 6а, 7, 8, 9, 9В, 13, С 08:00 по 21:00

6-й Соляной переулок, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, С 08:00 по 21:00

7-й Соляной переулок,4, 14, 20а, 20Б, 22, 24,С 08:00 по 21:00

Академика Панкратовой улица,1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 26а, 26б, 5а, 27А, 27б, 5Б, 5В, 29а, 5г, 30а, 17а, 31а, 3Б, 18/1, 3в, 34а, 3г, 10а, 21а, 10б, 39а, 39в, 22а, 61, 23А, 11а, 24а, 49А, 4А, 51а, 24В, 53а, 24г, 12А, 3А, 24Б, С 09:00 по 19:00,

Академическая улица, 5А, С 09:00 по 19:00

Богдана Хмельницкого улица, 3, С 09:00 по 16:00

Бунина улица,5, 7, 8, С 10:00 по 17:00

Владимира Хавкина улица,1, 51а, 1б, 1г, 1д, 1ж, 3, 3а, 3б, 5а, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 13, 13а, 17, 17б, 19, 21, 23, 25а, 1а, 27а, 27б, 29, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37, 37а, 39, 41, 41а, 41б, 43а, 43б, 45б, 47, 47/, 47а, 47г, 49, 51, 27, С 09:00 по 19:00

Гайдара улица,24, 30, С 07:00 по 20:00

Генерала Петрова улица, 26, 28, 30, С 07:00 по 20:00

Геологическая улица, 9, 9А, 23а, С 09:00 по 19:00

Деволановский спуск, 1, 12, С 10:00 по 17:00

Зоопарковая улица, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 7Б, 5А, 9А, 9Б, 13, 11А, 7а, 13А, 13Б, 13В, 17Г, 15А, 15Б, 17А, 15, 17, 19, 21, С 09:00 по 19:00

Карантинный спуск, 1, С 10:00 по 17:00

Котляревского улица,1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 3в, 8а, 8б, 1б, 1а, 9б, 9в, 23, 5а, 5а1, 12а, 12в, 12г, 12д, 5б, 13а, 5в, 14а, 5г, 15а, 3а, 6а, 6б, 3б, 21А, 9а, С 09:00 по 19:00

Круговая улица,10Б, 13, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 381, 15а, 50А, 50Б, 15Б, 40А, 40Б, 53А, 48А, 54А, 48Б, 55А, 40В, 56А, 48д, 48В, С 09:00 по 19:00

Ланжероновская улица, 2, С 10:00 по 17:00

Лодочный переулок, 1, 15А, 3, 4, 5, 5а, 7, 2, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 8, с 09:00 по 19:00

Мясоедовская, 11, 17, 21, 23, 25, С 09:00 по 16:00

Оранжерейный переулок,18А, 43А, 18В, 18В1, 18д, 20, 20А, 20В, 22, 22а, 24, 24А, 24Б, 18Б, 25, 26, 26А, 27а, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 41, 43, 24В, С 09:00 по 19:00

Педагогическая улица, 2, 5, 7, с 09:00 по 19:00

Педагогический переулок, 5, 5А, С 09:00 по 19:00

переулок Людмилы Гинзбург, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 23в, 23г, 10в, 25а, 15а, 27б, 10г, 43, 19д, 31А, 21а, 21б, 35к, 10а, 23а, 10б, 23б, с 09:00 по 19:00

Польская улица, 7, С 10:00 по 17:00

Польский спуск, 1, 3, 5, 6А, 7, 9, С 10:00 по 17:00

Светлый переулок, 1, 1Б, 2, 2А, с 08:00 по 21:00

Северный переулок, 3, 4а, 8, 10, 12, С 09:00 по 19:00

Степовая улица,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 6а, 15, 10а, 10б, 1а, 27А, 17/1, 16а, 16б, 16., 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31, С 09:00 по 19:00

Тенистая улица, 2а, С 08:00 по 21:00

Тополевая улица, 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, С 09:00 по 19:00

Хуторская улица,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 49а, 49б, 30А, 37а, 26б, 17а, 32а, 54а, 25а, 33а, 42а, 57в, 57г, 57Д, 57е, 57з, 42б, 58в, 42г, 59а, 59б, 42д, 60А, 60б, 33б, 61а, 61б, 61В, 28а, 62а, 63а, 63б, 63г, 63д, 27б, 44а, 65а, 65б, 20а, 44б, 44в, 69А, 69б, 69в, 69г, 69е, 69ж, 15а, 17б, 73а, 16а, 75а, 75б, 75в, 75г, 75е, 75ж, 44г, 77а, 77б, 77в, 77г, 77д, 77ж, 15в, 79а, 45а, 81а, 81б, 81в, 81г, 81д, 81е, 81з, 81к, 81Л, 13в, 83а, 83б, 83в, 83г, 83д, 13б2, 85а, 85б, 86Г, 13б, 87а, 13а, 89а, 34А, 93б, 93г, 93д, 93е, 93ж, 93к, 12а, 95а, 95б, 95в, 95Д, 95ж, 95з, 46а, 97в, 11в, 99/Б1, 99а, 103г, 105в, 46б, 1а, 1б, 63, 47а, 3а, 47б, 47е, 5б, 5в, 47ж, 6/3, 47к, 26а, 8а, 8б, 8в, 48а, 9Б, 36а, 10а, 10б, 11а, 11б, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, С 09:00 по 19:00

Цементный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6А, 5а, 9, 16а, 14б, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, С 09:00 по 19:00

Черняховского улица,3, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, С 08:00 по 21:00

Юрия Олеши улица, 10, 11, 13, С 10:00 по 17:00.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» скорректировал график плановых работ, чтобы обеспечить больных Covid-19, подключенных к кислородным аппаратам дома, стабильным электроснабжением.

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