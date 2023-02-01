1 февраля в Одессе могут быть длительные перерывы в энергоснабжении

ДТЭК «Одесские электросети» в срочном порядке производит аварийный ремонт высоковольтной линии, которая получила значительные повреждения из-за последней ракетной атаки врагом.

По информации компании, это необходимо для того, чтобы обеспечить техническую возможность распределения электроэнергии от высоковольтной подстанции к жилым массивам Одессы.

Поэтому были ночью 31 января и могут быть днём 1 февраля длительные перерывы в электроснабжении для жителей южной и западной части Одессы.

«Это вынужденный шаг. Энергетики будут работать круглосуточно, чтобы завершить ремонтные работы в кратчайшие сроки и вернуть свет в дома одесситов. Просим отнестись к ситуации с пониманием», — призывают в энергетической компании «Одесские электросети».

Также энергетики информируют, что 1 февраля на всей территории Одесской области продолжают действовать экстренные отключения света.

Как сообщала Одесса News, с 1 февраля три пригородных поезда отменяет Одесская железная дорога в связи с уменьшением лимитов потребления электроэнергии в регионе.

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