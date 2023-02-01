Дела фронтовые: ВСУ остановили наступление на Лиманском направлении, в чём причина

343-и сутки продолжается российское широкомасштабное вторжение в Украину. Украинские силы обороны продолжают выполнять боевые задачи на всех фронтовых направлениях.

Однако на Лиманском направлении в Луганской области наступление ВСУ приостановлено. Погода и имеющиеся у ВСУ ресурсы сейчас не позволяют вести наступление, — сообщил представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый 31 января в эфире национального телемарафона, который транслировал канал «Рада».

«Ряд факторов влияет, во-первых, мы – не россияне. Мы не бросаем наши подразделения, когда нет резервов, достаточной огневой поддержки. Поэтому мы действуем так, как предписывает адекватная современная военная наука. Когда у нас были эти возможности, мы продвигались – погодные условия, резервы», – пояснил спикер, добавив, что отсутствие продвижения не означает, что бои прекратились. Украинские защитники на Лиманском направлении продолжают уничтожать логистику и склады врага, заверил Череватый.

«Боевые задачи бывают разные, это не всегда наступательные действия. Это истощение противника, а есть момент, когда ты можешь перейти к более решительным действиям и прорвать оборону противника, как в Харьковской области было», – добавил спикер.

По его словам, для контрнаступления нужно собрать «мощный кулак».

По оперативной информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 1 февраля, оккупанты за прошедшие сутки нанесли 5 авиационных и 6 ракетных ударов, совершили более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От огня вражеской артиллерии вчера пострадала гражданская инфраструктура населённых пунктов Сумской, Харьковской, Николаевской, Донецкой и Херсонской областей. Есть жертвы среди гражданского населения.

Противник не прекращает наступательных действий в Лиманском и Бахмутском направлениях, неся большие потери. На Лиманском направлении огневое поражение враг нанёс Новоегоровке, Невскому, Червонопоповке, Кременной и Диброве в Луганской области.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки захватчиков в населённых пунктов Ямполевка, Спорное, Раздолевка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка и Прасковьевка Донецкой области.

Враг ведёт безуспешные наступательные действия в Авдеевском и Новопавловском направлениях, обстреливает наши позиции в Купянском, Запорожском, Херсонском направлениях.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Ракетчики и артиллеристы поразили в течение прошедшего боевого дня 13 районов сосредоточения живой силы противника, 1 пункт управления и 1 склад с боеприпасами.

Как сообщала Одесса News, 30 января 2023 года Президент Украины Зеленский в Николаевской области провёл совещание по ситуации в регионе, участники которого обсудили оперативную ситуацию на юге Украины, последствия ракетных и дроновых атак России, рассмотрели состояние энергетической инфраструктуры региона, средства её защиты и темпы восстановления.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб, ОК «Юг» ВСУ/Facebook

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