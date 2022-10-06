6 октября из портов Черноморска и Южного по зерновому коридору вышли 8 судов

8 судов со 137,8 тыс. тонн агропродукции вышли из украинских портов в страны Азии и Европы 6 октября.

Об этом сообщает представитель Одесской облвоенадминистрации Сергей Братчук.

Отмечается. что от причалов порта «Южный» вышли балкеры HASAN G, UMIT G и танкер MERA, а из порта «Черноморск» – ANASTASIA, FALCON S, SERENITY IBTIHAJ, MAGNOLIA, SILVER LADY.

Украина ведет тяжёлые переговоры, чтобы обеспечить продолжение поставок зерна из своих черноморских портов после окончания соглашения о таком экспорте в следующем месяце, — заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью Bloomberg, — пишет Укринформ.

«Мы надеемся на продление мандата на вывоз зерна из украинских портов», — проинформировал Подоляк.

В то же время он отказался уточнить, когда можно ожидать каких-либо результатов, назвав переговоры «сложными».

По его словам, Украина не ведёт переговоры с Россией напрямую, а вместо этого существуют подгруппы, в которые также входят Турция и ООН.

Как сообщала Одесса News, в Стамбуле 22 июля по предложению Организации Объединённых Наций Украина, Турция, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Россия подписали инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный». Соглашение рассчитано на 120 дней.

В рамках инициативы первое судно, загруженное украинским зерном, было отправлено 1 августа.

По зерновым коридорам из портов Украины уже вывезено более 6 млн тонн зерна, всего было отправлено 260 судов.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины ожидают, что в 2022 году урожай зерновых и масличных культур составит около 67 млн тонн.

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