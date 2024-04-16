Китай поддерживает мирную конференцию по Украине, но при участии России

Лидер Китая Си Цзиньпин на переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцом в Пекине заявил, что Китай поддерживает проведение мирной конференции по Украине, но с участием России.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на МИД КНР.

«Лидеры двух стран провели углублённый обмен мнениями по поводу «украинского кризиса» (так в Пекине называют войну, – ред.) и заявили, что Китай и Германия обязуются придерживаться целей и принципов Устава ООН, выступают против использования ядерного оружия или нападений на мирные ядерные объекты, а также настаивают на надлежащем решении вопросов международной продовольственной безопасности и соблюдении международного гуманитарного права», — говорится в сообщении министерства.

В нём отмечается, что Си подчеркнул необходимость для всех сторон в нынешней ситуации работать вместе, чтобы как можно скорее восстановить мир. Китай не является стороной или участником украинского кризиса, но он по-своему продвигает мирные переговоры. Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению «кризиса», — сказал он.

Для этого, по словам китайского лидера, следует отказаться от эгоистических интересов, охладить ситуацию, избегать дальнейшего обострения и уменьшить негативное влияние на мировую экономику.

«Китай поддерживает созыв международной мирной конференции, признанной Украиной и Россией и с равноправным участием всех сторон и справедливое обсуждение всех вариантов мира», — заявил Си.

Он добавил, что в этом отношении Китай готов поддерживать тесное сотрудничество со всеми сторонами, включая Германию.

О том, обсуждали ли лидеры двух стран участие Китая в Глобальном саммите мира в Швейцарии, в сообщении МИД КНР речь не идёт.

Одесса News информировала, что Президент Украины в апреле 2024 года пригласил Венгрию для участия в Глобальном саммите мира в Швейцарии.

Фото: Синьхуа

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