За олимпийскую лицензию будет бороться только один одесский скалолаз

Одесский скалолаз Григорий Ильчишин выступит в серии квалификационных турниров на Олимпийские игры, которые пройдут в Шанхае и Будапеште в мае-июне.

Об этом сообщает официальный сайт Отделения НОК в Одесской области.

Отмечается, что участники квалификации были определены по итогам мирового рейтинга с учётом квот стран (по 2 квоты), континентов (по 1-му лучшему), а также страны-хозяина Олимпиады (Франция) и отборочных турниров (Китая и Венгрии).

«18-летний Григорий Ильчишин (тренеры – Виктор Ремнев, Любовь Зимова) замкнул список участников квалификации, имея в активе 353 очка. Следующим в этом рейтинге шёл ещё один одесский скалолаз – 24-летний Константин Павленко – 314. К сожалению, Константин был третьим по счёту украинцем в этом списке, а первую квоту «закрыл» Ярослав Ткач из Кропивницкого (21-е место, 1514 очков)», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в марте 2024 года на чемпионате Украины по скалолазанию (скорость, болдеринг, трудность, двоеборье) по результатам соревнований на «скорость» 1 место занял Григорий Ильчишин, воспитанник одесской ДЮСШ №12.

Фото: Отделение НОК в Одесской области

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy