В Одессе инспекторы по парковке начали штрафовать нарушителей на побережье

С потеплением многие одесситы и гости города приезжают к побережью и покидают транспортные средства на склонах, газонах, тротуарах, в местах выездов с прилегающих территорий, что создаёт препятствия для движения другим автомобилям и пешеходам и нарушает правила дорожного движения.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, с такими нарушителями стали бороться инспекторы Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения.

Они «осуществляют отработку побережья города с целью выявления нарушителей и привлечения к административной ответственности в виде штрафа».

«Водителям советуют располагать транспортные средства с соблюдением Правил дорожного движения Украины и не подвергать себя штрафу», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года Исполком рекомендовал Одесскому горсовету расширить парковочное пространство Одессы на 821 машиноместо, что позволит привлечь в городской бюджет дополнительно около 470 тыс. гривен ежемесячно.

Фото: «Одесса»

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