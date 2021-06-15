Эпидемиологи просят воздержаться от купания в море

В связи с ливневыми дождями, которые прошли в Одессе 12-13 июня, большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей.

Об этом сообщает Управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Отмечается, что с целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путём, рекомендовано временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения.

Как сообщала Одесса News, на сегодняшний день лишь шесть городских пляжей Одессы – каждый десятый из переданных горсоветом в аренду – получили в этом году санитарные паспорта и готовы к предоставлению услуг жителям и гостям города.

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