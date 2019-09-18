Жители Одессы пришли к зданию мэрии с протестами против застройки склонов

С утра 18 сентября, перед началом сессии горсовета, жители Одессы митинговали против застройки склонов, в частности, на Фонтане, санатория «Красные зори» и Польского спуска.

Об этом сообщает ТАЙМЕР.

Одна из участниц протестной акции по имени Ксения рассказала о застройке, которая ведётся на территории ресторана «Рыба» (13-я станция Фонтана). По её словам, там будет 9-этажное здание с вертолётной площадкой, что, по её мнению, повредит комфортному проживанию в этом районе. Это и стало причиной участия одесситки в митинге.

Как сообщала Одесса News, каждый день приносит новости о беспределе, творимом застройщиками в Одессе, что вызывает справедливый протест жителей города, выступающих против незаконных застроек побережья и исторических мест Одессы.

Фото: ТАЙМЕР