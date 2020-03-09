Одесситы требуют свободного доступа к морю

8 марта в коттеджном посёлке Сосновый Берег под Одессой начался сбор подписей под обращением к властям за свободный доступ к морю.

По мнению одного из участников акции, общественника Сергея Агеева, в ноябре прошлого года Верховная Рада Украины приняла подписанный позже президентом закон №233-9 о свободном доступе к водным объектам страны. Вступил он в силу в феврале 2020 года, но до сих пор жителям Суворовского района Одессы, а также сёл Крыжановка, Фонтанка и посёлка Лески Лиманского района Одесской области мешает ходить на пляж забор, закрывающий 2 км побережья. Установили его обитатели посёлка Сосновый Берег, находящегося между Фонтанкой и Лесками, пишет ТАЙМЕР.

«Люди пользовались этими пляжами постоянно, даже тогда, когда здесь вокруг были сплошные пустыри. Сюда приходили», — рассказывает Сергей Агеев, уточняя, что к настоящему времени там провели берегоукрепительные работы, но после них на ряде участков заборы так и не убрали, хотя это нужно было сделать, и все необходимые сроки уже вышли.



Как отмечают участники сбора подписей, «с каждым годом заборы вырастают — уже колючая проволока появилась, заборы в этом году выросли ещё вдвое, охрана увеличивалась… По кадастру это госсобственность, переданная в аренду, причём только с одной стороны».



По их словам, речь идёт о банальном самозахвате части земель Коминтерновского района.



Как сообщала Одесса News, 6 марта мэр Одессы Геннадий Труханов провёл совещание с представителями компаний, ведущих строительную деятельность в Одессе, по вопросам незаконных застроек в городе.

Фото: ТАЙМЕР