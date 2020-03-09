BMW представил новый логотип, новый седан, суперкар и авто лаймового цвета

Компания BMW обновила свой логотип.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт компании.

Как отмечается, новый логотип представлен уже без чёрного фона внешнего круга, но при этом он сохранил синие и белые сектора в центре.



«BMW становится брендом отношений. Новый логотип общения излучает открытость и ясность», — заявили в компании.

Благодаря новому «прозрачному» варианту менеджмент компании хочет «как никогда предложить клиентам стать частью мира BMW».



В компании также заявили, что новый логотип должен привлечь внимание и молодых покупателей, которые хорошо разбираются в мире цифровых технологий.

Последний раз эмблема меняла свой дизайн в 1997 году.



Также сообщается о новинках автоконцерна.

Так, первым получил новый логотип электрокар BMW Concept i4, который составит конкуренцию Tesla Model 3. Автомобиль представили 3 марта, а его серийная версия появится в 2021 году.

Ранее один из ведущих немецких автопроизводителей презентовал седан BMW 8 Gran Coupe с двигателем мощностью 600 лошадиных сил и разгоном до 100 км/ч за 3,3 секунды.



Мотор работает с 8-ступенчатым спортивным автоматом и системой полного привода с активным дифференциалом.



Максимальная скорость новинки зафиксирована на отметке 250 км/ч, но при оплате опционального пакета M driver’s ограничитель будет смещен на отметку 305 км/час.



Стоимость стандартного седана начинается от 130 тысяч долларов.



Баварское отделение BMW решило взять пример с Mercedes-AMG и разработать собственный суперкар, который будет представлять который собой автомобиль на каждый день.



Собственную модель покажут публике не раньше 2021 года.

А итальянское подразделение BMW представило специальную версию i8 LimeLight Edition. Автомобиль выкрашен в лаймовый цвет, а его салон подсвечивается синим.



Об этом сообщает портал Motor.

Автомобиль имеет полуторалитровой двигатель V3 и электромотор. Суммарная отдача агрегатов составляет 374 лошадиных сил. Автомобиль может разогнаться с 0 до 100 км/ч за 4,6 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.



По данным BMW, гибрид расходует всего 2,1 литра топлива на 100 километров.



Отмечается, что особенностью i8 LimeLight Edition, помимо броской расцветки, является использование экологичной синтетической замши от Alcantara SpA.

Как сообщала Одесса News, французская компания Lazareth Auto-Moto представила мотоцикл LM 410, имеющий четыре колеса.