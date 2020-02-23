Французы представили байк на 4-х колёсах, а британцы — супербайк

Французская компания Lazareth Auto-Moto представила мотоцикл LM 410, имеющий четыре колеса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на портал MotorCycleNews.

«LM 410 является четырёхколёсным мотоциклом с 988 см³ двигателем от Yamaha R1», — говорится в сообщении.

Всего будет произведено таких 10 экземпляров стоимостью 100 тысяч евро.

В Милане британская компания Aston Martin представила спортбайк AMB 001 — трековый спортбайк AMB 001, на котором впервые используется логотип «Aston Martin»”.

Как сообщает портал Motor, в основе байка лежит шасси из алюминия и титана, соединённое болтами с двигателем, и подрамником из углепластика. Внешние панели также сделаны из композиционного материала и являются частью силовой структуры.

Особенность мотоцикла — вилка Foir с раздельными рычагами для управления и амортизации, маятник с прогрессивными характеристиками демпфирования и небольшие крылышки из нержавеющей стали на «носу» и топливном баке.

AMB 001 также оснащён двигателем Brough Superior с турбонаддувом. Его рабочий объём — 997 кубических сантиметров, а мощность — около 180 сил.

Отмечается, что тираж мотоцикла ограничат 100 экземплярами, а его цена составит 108 000 евро.

Как сообщала Одесса News, компания Volkswagen Group Components представила мобильных «роботов-заправщиков» для электрокаров.