Кому в Одессе 24 февраля отключат свет

24 февраля АО «Одессаоблэнерго» запланировало плановые отключения в ряде домов Одессы.

Так, с 9 до 17 часов электроснабжение будет прекращено по адресам:

— Ольгиевская улица, 6, 7, 8, 9, 10

— Пастера улица, 11, 14, 16, 18

— Педагогическая улица, 46а, 46, 46-А

— Старопортофранковская улица, 107, 109, 115, 117.

С 9 до 19 часов света не будет на улице Академика Королёва 46, 50, 54, 56.

Как сообщала Одесса News, «Одессаоблэнерго» объясняет столь частые для одесситов так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.