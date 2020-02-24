Кому в Одессе 24 февраля отключат свет

24 февраля АО «Одессаоблэнерго» запланировало плановые отключения в ряде домов Одессы.
Так, с 9 до 17 часов электроснабжение будет прекращено по адресам:
— Ольгиевская улица, 6, 7, 8, 9, 10
— Пастера улица, 11, 14, 16, 18
— Педагогическая улица, 46а, 46, 46-А
— Старопортофранковская улица, 107, 109, 115, 117.
С 9 до 19 часов света не будет на улице Академика Королёва 46, 50, 54, 56.
Как сообщала Одесса News, «Одессаоблэнерго» объясняет столь частые для одесситов так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.