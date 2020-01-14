Кому в Одессе 15 января отключат свет

15 января некоторым жителям Одессы отключат электроснабжение.

Об этом предупредила компания «Одессаоблэнерго».

Так, света не будет в домах по таким адресам:

— ул. 1-я линия, 7, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 2/130, 143, 145, 147, 224, 270 (с 9:00 до 17:00);

— 10 Апреля, 2, 3, 4, 6, 8 (с 8:00 до 17:00);

— 12-я Суворовская, 142/2д, 1, 9 (с 9:00 до 17:00);

— 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, полностью (с 9:00 до 17:00);

— 3-я линия (Лиманчик), 6 (с 9:00 до 17:00);

— 3-я Суворовская, 132, 135, 148, 161, 162, 163, 6/196, 175, 178, 179, 211, 223 (с 9:00 до 17:00);

— 30-я линия, 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245 (с 9:00 до 17:00);

— 5-я Суворовская, полностью (с 9:00 до 17:00);

— 9-а линия Дачи Ковалевского, 12 (с 9:00 до 17:00);

— Бунина, 16а, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 33 (с 22:00 до 9:00);

— Греческая, 33, 35 (с 22:00 до 9:00);

— Дача Ковалевского, 142, 144/3, 107, 103/5, 142/43, 103/6, 105, 103/3, 132а, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 132, 103/16, 103/4, 153/13, 111н, 111о, 119, 111к, 103/18а, 103, 111л, 134, 103/17, 102, 142/5, 111м, 132а, 130, 144а, 103/13, 111с, 111ф, 144/10, 103/18, 144/5, 144, 144/1, 144/6, 103/13 (с 9:00 до 17:00);

— Дидрихсона, 3, 9, 5а, 5, 11 (с 8:00 до 17:00);

— Екатерининская, 24, 25, 26, 35, 31, 31/33 (с 22:00 до 9:00);

— Коблевская, 13, 22, 23, 17/19, 21, 15а, 15 (с 8:00 до 17:00);

— Колонтаевская, 12, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39 (с 8:00 до 17:00);

— Конная, 19, 21 (с 8:00 до 17:00);

— Красный переулок, 4, 6, 8, 8/10 (с 9:00 до 17:00);

— Красный переулок, 9, 7б, 11, 7а (с 22:00 до 9:00);

— ул. Мастерская, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47 (с 8:00 до 17:00);

— Мечникова, 36, 56, 58, 60, 66, 68, 68а, 70, 36а, 72, 74а (с 8:00 до 17:00);

— Нежинская, 1, 3, 5 (с 8:00 до 17:00);

— Новосельского, 46а, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 46, 48, 50, 52 (с 8:00 до 17:00);

— Ольгиевская, 15, 17, 19, 21 (с 8:00 до 17:00);

— Ореховая, 177, 196, 252 (с 9:00 до 17:00);

— переулок Амундсена, 1, 3, 5, 6 (с 9:00 до 17:00);

— переулок Богданова (переименован в Вильгельма Габсбурга), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17 (с 8:00 до 17:00);

— переулок Ковалевского, 9 (с 9:00 до 17:00);

— ул. Пишоновская, 1, 6 (с 9:00 до 17:00);

— Правды (переименована в Просвещения), 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 1/1, 1/33, 1/7, 1/3, 212, 1/24, 1/11, 1Z03, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255 (с 9:00 до 17:00);

— Разумовская, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 22а, 2/4, 24, 26, 27 (с 8:00 до 17:00);

— Раскидайловская, 1 (с 8:00 до 17:00);

— Ризовская, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38 (с 8:00 до 17:00);

— Ришельевская, 11 (с 22:00 до 09:00);

— Садиковская, 21/23, 21, 37 (с 8:00 до 17:00);

— Средняя, 1, 2, 7 (с 8:00 до 17:00);

— Старопортофранковская, 28, 30, 43 (с 8:00 до 17:00);

— Южная, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48 (с 8:00 по 17:00).