Чем болели одесситы на прошлой неделе

Всего за неделю 2996 одесситов заболели ОРВИ и гриппом, из которых 70,4% составили дети до 17-ти лет.

Об этом информирует ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины».

Таким образом, за минувшую неделю общий показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе остался практически на уровне предыдущей недели с тенденцией к снижению.

Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе находится значительно ниже эпидемического порога и соответствует сезонному уровню для данного времени года.

Согласно мониторингу вирусологических исследований, наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа А H1N1 и вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, коронавирус, риновирус).

Сообщается также, что всего за неделю зарегистрированы 86 случаев кишечных инфекций, из которых 63% — дети, преимущественно в возрасте 1-4 лет. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе на минувшей неделе снизилась на 8,5%, по сравнению с предыдущей неделей.

Отмечается, что с целью проведения мониторинга питьевой воды в Одессе отобраны 14 проб на санитарно-микробиологические показатели и 12 проб на санитарно-химические показатели. Все пробы соответствуют нормам.