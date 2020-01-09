Больных гриппом в Одессе стало за неделю меньше

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе снизилась на 16,6% в сравнении с предыдущей неделей.

Об этом информирует ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины».

Всего за минувшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 3020 одесситов, из которых 67,9% составили дети до 17-ти лет. Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе находится ниже эпидемического порога и соответствует сезонному уровню для данного времени года, — говорится в информации.

Отмечается, что согласно мониторингу вирусологических исследований, наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа А H1N1 и вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, коронавирус, риновирус).

С учётом эпидситуации для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ приказом департамента здравоохранения Одесского горсовета с 28 декабря 2019 года введены ограничительные мероприятия в городских лечебно-профилактических учреждениях, в том числе ограничение посещения пациентов в стационарах.

Также отмечается, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе на прошедшей неделе составила 94 случая, из которых 73,4% — дети (на предыдущей неделе 140 случаев, из которых 68,6% — дети).