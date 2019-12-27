Одесские врачи: Заболел гриппом — сиди дома

За минувшую неделю общий показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе остался практически на уровне предыдущей недели с тенденцией к снижению.

По информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», если на позапрошлой неделе за помощью к врачам по поводу заболеваний гриппом и ОРВИ обратилось 5522 пациента, то на прошлой заболели 5482 одессита, из которых 69,3% составили дети до 17-ти лет.

«Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе на прошедшей неделе составил 551,6 и превысил эпидемический порог на 5,1%, что свидетельствует о начале эпидемического подъёма заболеваемости и среднем уровне интенсивности эпидпроцесса», — говорится в сообщении.

Согласно мониторингу вирусологических исследований, наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа А H1N1 и вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, коронавирус, риновирус).

Врачи рекомендуют, прежде всего, вакцинацию, что является эффективным методом специфической профилактики гриппа. Среди других рекомендаций: избегать контактов с лицами, имеющими очевидные признаки простуды; по возможности, сократить время пребывания в местах массового скопления людей и общественном транспорте; тщательно соблюдать правила личной гигиены; укреплять защитные силы организма с помощью полноценного сна, сбалансированного питания, здорового образа жизни.

При появлении симптомов гриппа или ОРВИ следует оставаться дома, а не ходить на работу, не ездить в общественном транспорте, не посещать массовые мероприятия, чтобы не распространять инфекцию.

Также сообщается, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе на прошедшей неделе составила 140 случаев против 114 на позапрошлой неделе, из которых 68,6% — дети.

С целью проведения мониторинга питьевой воды в Одессе лабораторией отобраны 20 проб на санитарно-микробиологические показатели и 17 проб на санитарно-химические показатели. Все пробы соответствуют нормам.