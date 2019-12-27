Зеленский: Трубе — труба

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований.

Соответствующий Указ №960/2019 опубликован 27 декабря на сайте главы государства.

“Уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований”, — отмечается в документе.

Одновременно другим Указом №961/2019 Президент назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.

До этого назначения Ирина Венедиктова возглавляла Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.