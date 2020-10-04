Труд одесских учителей оценили Зеленский, Куцый и Труханов

Учителей, отмечающих 4 октября свой профессиональный праздник, Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами. С Днём учителя педагогов поздравил также председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый и мэр Одессы Геннадий Труханов.

По случаю Дня работников образования Президент Украины «за значительный личный вклад в развитие национального образования, подготовку квалифицированных специалистов, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность и высокий профессионализм» своим Указом наградил орденом «За заслуги» I степени Миюсова Михаила Валентиновича — ректора Национального университета «Одесская морская академия».

Орденом «За заслуги» II степени отмечен труд Шнайдера Станислава Аркадьевича — профессора, заведующего кафедрой Одесского национального медицинского университета.

Орденом княгини Ольги III степени награждена Стрелковская Ирина Викторовна — директор Учебно-научного института инфокоммуникаций и программной инженерии Одесской национальной академии связи имени А.С.Попова.

Присвоены почётные звания «Заслуженный деятель искусств Украины Величко Дмитрию Александровичу — преподавателю кафедры государственного учреждения «Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского», «Заслуженный врач Украины» Карпенко Юрию Ивановичу — заведующему кафедрой Одесского национального медицинского университета, «Заслуженный деятель науки и техники Украины» Василиу Евгению Викторовичу — директору Учебно-научного института кибербезопасности, компьютерных и радиотехнологий Одесской национальной академии связи имени А.С.Попова, доктору технических наук, профессору, «Заслуженный работник образования Украины» Мироненко Сергею Владимировичу — директору Одесского автомобильно-дорожного колледжа Одесского национального политехнического университета и Шевченко Валентине Петровне — директору Березовского высшего профессионального училища Одесского национального политехнического университета.

Руководитель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый поздравил преподавателей Одесской области и некоторым из них вручил грамоты за высокий профессионализм, добросовестность, преданность нелёгкому делу.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил педагогов и воспитателей Одессы, вручив почётные городские награды лучшим работникам отрасли по результатам года.

Фото: ООГА, «Одесса»