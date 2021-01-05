Одесский учёный получил Госпремию в области науки и техники

Указом Президента Украины от 30 декабря 2020 года одесский учёный удостоен Государственной премии в области науки и техники за 2020 год.

Соответствующий Указ опубликован на официальном сайте Офиса Президента Украины.

В нём, в частности, указывается о присуждении Госпремии за работу «Открытие и исследование новых явлений для световых пучков с сингулярностямии вихревого фронта» Бекшаеву Александру Яновичу — доктору физико-математических наук, заведующему лабораторией Одесского национального университета имени И.И.Мечникова.

Отмечается, что размер Государственной премии Украины составляет триста тысяч гривен.

Александр Бекшаев родился 23 октября 1951 г. в Баку (Азербайджан). В 1973г. окончил инженерно-физический

факультет Одесского государственного политехнического института. С 1973 г. работает в Одесском университете им. И.И.Мечникова в научно-исследовательских лабораториях физических основ электронной техники и квантовой электроники. Ведущий научный сотрудник лаборатории НИЛ-9 с 1998 г. На кафедре экспериментальной физики с 2007 г. Кандидатская диссертация — «Свойства оптических резонаторов с аберрациями» (1984) и докторская диссертация «Преобразования световых пучков в параксиальных оптических системах» (2004) защищены в ОНУ им. И.И. Мечникова. Развивает научное направление по проблеме «Физические свойства и информационная структура световых пучков с фазовыми сингулярностями и вихревых пучков».

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года молодой одесский учёный, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог государственного учреждения «Институт глазных болезней и тканевой терапии имени В. П. Филатова Национальной академии медицинских наук Украины» Яков Анатольевич Гриценко удостоен Государственной премии за работу «Оптимизация хирургического лечения больных возрастной катарактой».