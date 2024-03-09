Зеленский своим указом присвоил имя Ивана Выговского корвету класса «Ada»

В целях восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Выговского Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о присвоении его имени корвету класса «Ada» Военно-Морских Сил ВСУ.

Текст Указа №150/2024 8 марта опубликован на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Отмечается, что в дальнейшем этот корвет будет именоваться, как корвет «Гетман Иван Выговский».

Для справки. Корвет класса «Ada», который теперь носит имя «Гетман Иван Выговский», сооружается на судостроительной верфи в Турции.

Одесса News сообщала в сентябре 2022 года, что турецкая кораблестроительная компания STM строит первый корвет для Военно-Морских Сил Украины по проекту Ada, на мощностях верфи RMK Marine в Стамбуле.

Церемония закладки киля корабля на мощностях STM состоялась в сентябре 2021 года. Предполагалось, что в 2024 году он войдёт в состав ВМС, но приступит к выполнению заданий не ранее 2026 года – до этого его ждут испытания.

18 августа 2022 года Зеленский подписал указ о присвоении первому украинскому корвету имени «Гетман Иван Мазепа», а 2 октября этот корвет был спущен на воду в Турции.

В августе 2023 года в Турции состоялась церемония закладки второго корабля типа Ada для нужд ВМС ВСУ.

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