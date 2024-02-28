Президент Зеленский подписал договор о дружбе с Албанией: что в нём

28 февраля в рамках визита в Республику Албания для участия в саммите Украина-Юго-Восточная Европа Президент Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Албании Эди Рамой.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Глава государства поблагодарил правительство и народ Албании за прочную поддержку Украины в борьбе с российским агрессором.

«С первых дней полномасштабного вторжения Албания поддерживала Украину, нашу борьбу за свободу и территориальную целостность. Также мы никогда не забудем тёплого отношения вашего общества к украинцам, которые были вынуждены покинуть дома из-за войны», – сказал Владимир Зеленский, отметив оборонную помощь, которую Албания предоставила Украине, а также поблагодарив за принятие албанским правительством решения о выделении нового транша военной поддержки, в том числе техники и боеприпасов.

Президент и Премьер-министр обсудили неотложные оборонные потребности Украины и дальнейшее сотрудничество в этой сфере, в том числе совместное производство вооружений.

Глава государства выразил надежду, что Албания и дальше будет принимать на оздоровление украинских детей и помогать в реабилитации раненых защитников Украины.

Владимир Зеленский отметил активную работу Албанской Республики по реализации Украинской формулы мира и готовности Эди Рамы принять участие в предстоящем Глобальном саммите мира в Швейцарии.

Во время встречи стороны обсудили работу над двусторонним соглашением безопасности в рамках Совместной декларации «Группы семи» о поддержке Украины, к которой присоединилась Албания.

Президент поблагодарил Албанскую Республику за вступление в санкции ЕС против агрессора и поддержку 13-го санкционного пакета.

Кроме того, Глава государства вручил Премьер-министру Албании орден Ярослава Мудрого I степени «за весомый вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию нашего государства в мире».

Владимир Зеленский и Эди Рама подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Албанией — документ, который будет способствовать развитию сотрудничества с этой страной и укреплению позиций Украины в Балканском регионе.

Согласно Договору Украина и Албания будут развивать взаимовыгодное сотрудничество в области торговли, экономики, науки и технологий, культуры, образования, здравоохранения, средств массовой информации, туризма и спорта.

Предусматривается также установление коммерческих контактов между государственными и частными предприятиями и организациями двух стран.

Кроме того, стороны будут сотрудничать в сфере охраны окружающей среды, применения экологически чистых технологий и рационального использования природных ресурсов.

Украина и Албания будут обеспечивать расширение контактов между гражданами и государственными и негосударственными организациями, профсоюзами, учебными и культурными заведениями, молодёжными и спортивными организациями двух стран.

Также Украина и Албания будут сотрудничать в вопросах борьбы с организованной преступностью, терроризмом, наркоторговлей, торговлей людьми, контрабандой всех видов, в том числе культурных и исторических ценностей.

Одесса News информировала о встрече 27 февраля в ходе рабочего визита в Королевство Саудовская Аравия Президента Украины Владимира Зеленского с Наследным принцем, Премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Фото: ОПУ

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