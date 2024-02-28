О чём договорились Президент Зеленский и наследный Принц Саудовской Аравии

27 февраля в ходе рабочего визита в Королевство Саудовская Аравия Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с Наследным принцем, Премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Отмечается, что Глава украинского государства особо отметил стремление Саудовской Аравии помочь в восстановлении справедливого мира в Украине.

Владимир Зеленский и Мухаммад бин Салман аль Сауд обменялись мнениями по поводу текущей ситуации в мире и возможных путей завершения войны в нашей стране. Стороны обсудили реализацию Формулы мира. Президент Украины поблагодарил Наследного принца за ценные советы по ускорению процесса имплементации ряда ее пунктов.

«Лидерство Саудовской Аравии может помочь найти справедливые решения», — сказал Президент.

Глава государства проинформировал Наследного принца о подготовке Украиной совместно с партнёрами первого Глобального саммита мира на уровне лидеров, который состоится в Швейцарии. Владимир Зеленский и Мухаммад бин Салман аль Сауд обсудили содержательное наполнение саммита и возможные шаги по реальному восстановлению безопасности для Украины, всей Европы и всех народов мира.

«Мы все равно заинтересованы в том, чтобы глобальная стабильность была обеспечена», – подчеркнул Президент.

Лидеры также обсудили конкретные возможности двустороннего сотрудничества Украины и Саудовской Аравии в экономической и технологической сферах. Владимир Зеленский и Мухаммад бин Салман аль Сауд поручили командам двух государств работать по соответствующим направлениям, о которых шла речь во время встречи.

Сегодня, 28 февраля, Президент Украины прибыл с визитом в Тирану – столицу Албании.

Одесса News информировала о предыдущем визите Зеленского в Королевство Саудовская Аравия в мае 2023 года.

Фото: ОПУ

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