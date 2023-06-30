Зленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

30 июня Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего по ситуации на фронте и угрозам со стороны Беларуси.

Об этом Верховный Главнокомандующий сообщил в Теlegram.

«Ставка. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Наева. Ситуация на поле боя, движение вперёд. Ужесточение наших операций дополнительными артсистемами и снарядами», — отметил Зеленский.

Также, по его словам, был отдельный доклад ГУР, Службы внешней разведки, СБУ и ГПСУ по ситуации в Беларуси. Президент заверил, что ситуация в Беларуси находится на постоянном контроле украинской стороны.

«Решением Ставки – Главкому Залужному и командующему «Севером» Наеву – выполнить комплекс мер по усилению этого направления», — проинформировал Зеленский.

Как сообщала Одесса News, 23 июня Владимир Зеленский провёл предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсудили оборонительно-наступательные операции, поставки вооружения и работу украинского оборонно-промышленного комплекса.

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