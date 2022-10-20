В бою за Украину погиб житель Одесской области Василий Шморгун, светлая память

Чёрное известие пришло в сельский дом в Загнитков Кодымского района Одесской области, где проживал Василий Шморгун, и смерчем прошло по всему селу.

Василий Шморгун погиб 8 октября в районе населённого пункта Степная Долина Николаевского района Николаевской области, — сообщает Кодымская громада в Facebook.

Василий был призван на военную службу по мобилизации 7 сентября 2022 года. Стрелок – помощник гранатомётчика стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты стрелкового батальона, солдат.

Всем селом пришли люди провести бойца в последний путь: устлали её цветами, окропили слезами, в знак скорби опустились на колени.

У памятника погибшим во Второй мировой войне воинам состоялась церемония прощания с военнослужащим.

Обращаясь к собравшимся, первый заместитель городского головы Олег Чернийчук сказал: «С глубокой грустью мы воспринимаем каждое известие о смерти наших земляков, всех украинских воинов. Когда-то мы были уверены, что человек ко всему может привыкнуть. Так говорили, потому что не знали, что такое война. Сегодня мы столкнулись с этой бедой, со злейшим врагом, которому нет прощения. И никогда не привыкнем, когда молодые, смелые, сильные мужчины гибнут на войне. С каждой такой потерей сиротеет община. Сейчас совершенно не важно, воевал солдат год или день. Потому что подвиг начинается с первого шага, когда настоящий мужчина идёт защищать Родину. Подвиг можно совершить и через минуту, а можно всю жизнь тлеть без огня, нудиться без пользы. Тебе, наш земляк, обещаем никогда не забыть, не простить российскому врагу, пришедшему к нам с мечом. Будем уничтожать, пока хватит сил, пока будет биться сердце каждого украинца!».

Василий родился в Винницкой области 14 января 1973 года. Женившись, поселился в Загниткове. Без отца осталась дочь, без мужа — неутешная вдова, без брата — сестра и брат.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года в бою на фронте российско-украинской войны погиб житель Подольского района Одесской области Александр Оляненко.

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Фото: Кодымская громада/Facebook

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