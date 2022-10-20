Юг: ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ за сутки отработали 440 огневых задач

На Южном направлении ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны за прошедшие сутки отработали более 440 огневых задач.

Такую информацию разместило в Facebook Оперативное командование «Юг» ВСУ.

Уточнённые потери врага за сутки составили 43 военных, шесть танков, девять единиц автобронетехники, две гаубицы 152 калибра, командно-штабная машина и вражеский беспилотник-разведчик. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов в Бериславском районе Херсонской области. В этом же районе сбит беспилотник-шпион.

Штурмовой авиацией наших Воздушных сил нанесены шесть ударов по пунктам развёртывания зенитно-ракетных комплексов «Бук-2М», «ТОР» и «Панцирь», а парой вертолётов Ми-24 и Ми-8 атакован район сосредоточения живой силы и техники врага неподалёку от Любомировки Николаевской области.

В целом, «в Южнобугском операционном районе обстановка остаётся сложной, но контролируемой. Продолжаются активные боевые действия вдоль линии соприкосновения. Враг сосредотачивает свои усилия на ведении оборонных действий на занятых позициях, наносит ракетно-артиллерийские удары по нашим подразделениям и населённым пунктам, прилегающим к линии разграничения противоборствующих сил», — говорится в сообщении.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 19.10.2022

Как отмечается, в течение прошедшего боевого дня в Николаевской области враг бил из миномёта в направлении Очаковского порта, его акватории. Вертолётами армейской авиации и парой штурмовиков Су-25 противник нанёс четыре удара неподалёку от Новой Каменки и Трифоновки на севере Херсонщины. Среди украинских защитников потерь нет.

Как сообщала Одесса News, 19 октября пограничники Одесской области из стрелкового оружия сбили беспилотник-камикадзе иранского производства, которые используют российские оккупанты.

На главном фото боец ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod