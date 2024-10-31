Генштаб ВСУ не подтвердил оккупацию Селидово

Генштаб ВСУ в утренней сводке, опубликованной в Facebook 31 октября, не подтвердил оккупацию Селидово Донецкой области, о чём ранее писал проект DeepState, который сотрудничает с Минобороны Украины.

Аналитики DeepState проинформировали поздно вечером 30 октября в Telegram, что враг, кроме прочего, оккупировал Селидово и Вишнёвое.

В то же время в сводке Генштаба ВСУ говорится, что силы обороны отбили штурмы оккупантов в направлении этих населённых пунктов.

«Напряжённой ситуация остаётся на Покровском направлении, где наши защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населённых пунктов Миролюбовка, Проминь, Мирноград, Лисовка, Сухой Яр, Новогродовка, Вишнёвое, Крутой Яр и Селидово», – сказано в сообщении.

Одесса News информировала, что всего в силы обороны Украины призвали 1 млн 50 тыс. граждан. Планируется призвать ещё 160 тыс. человек, что позволит укомплектовать части до 85%.

Фото: Генштаб ВСУ

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