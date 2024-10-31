В Одессе задержан глава общественной организации, помогавший «уклонистам»

В Одессе полицейские задержали главу одной из общественных организаций, который за деньги обещал помочь в изготовлении «правильных» документов для военнообязанных.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Злоумышленнику уже сообщено о подозрении за злоупотребление влиянием. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как установили следователи следственного управления полиции Одесской области и оперативники управления стратегических расследований в Одесской области, 22-летний злоумышленник за 2500 долларов США предложил желающему избежать призыва на военную службу помощь в решении этого вопроса.

Для получения временного удостоверения военнообязанного с проставленной отметкой о непригодности к прохождению военной службы по состоянию здоровья, он пообещал повлиять на «нужных» людей в одном из местных ТЦК и СП.

Также «клиент» попросил помочь по этому вопросу его знакомому.

Впоследствии, председатель общественной организации позвонил ему и потребовал деньги уже за двоих. В случае отказа угрожал помочь в его быстрой мобилизации.

Полицейские задержали дельца в процессуальном порядке сразу после получения им 5 000 долларов неправомерной выгоды.

Кроме этих денег, изъяли почти 104 тыс. грн, происхождение которых будет устанавливаться в ходе расследования, печати ТЦК и СП, пустые бланки временных удостоверений военнообязанного и смартфон с информацией, представляющей интерес для следствия.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 757 тыс. грн.

Проводятся мероприятия по установлению лиц, которые могли воспользоваться противоправными услугами фигуранта и возможных его сообщников.

Одесса News информировала, что в октябре 2024 года в Одессе задержан 23-летний мужчина, который за 12 тысяч долларов США обещал повлиять на решение военно-врачебной комиссии (ВВК) и снять «клиента» с учёта в ТЦК и СП.

Фото и видео: ГУ НП в Одесской области

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