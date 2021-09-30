Пришла помочь инвалиду, ушла изнасилованной: ЧП в Одессе

29 сентября в Одессе полицейские задержали 24-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании местной жительницы.

Как сообщает Нацполиция в Одесской области, события разворачивались в доме соседа потерпевшей, который передвигается в инвалидной коляске. Женщина в течение нескольких лет наведывается к нему для оказания той или иной помощи.

В этот злополучный день, зайдя к соседу, потерпевшая застала у него в гостях приятеля. Неожиданно тот набросился на женщину, схватил её за горло и против воли вступил с ней в половую связь. Хозяин дома пытался защитить пострадавшую, однако помешать злоумышленнику вследствие своей инвалидности не смог.

«Освободившись, одесситка выбежала на улицу. Её крики о помощи услышали случайные очевидцы. Они сразу же сообщили о происшествии полицейским, а те задержали правонарушителя в сквере неподалёку. Свой поступок преступник объяснил действием водки», — говорится в сообщении.

«Фигуранту объявили подозрение в изнасиловании по ч.1 ст.152 Уголовного кодекса Украины. За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет», — рассказал и.о. начальника отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 Сергей Гавура.

До избрания меры пресечения злоумышленник будет находиться в изоляторе временного содержания.

Как сообщала Одесса News, 28 сентября 2021 года задержали 29-летнего уроженца Раздельнянского района по подозрению в изнасиловании и грабеже 21-летней жительницы Одессы.

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