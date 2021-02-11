Реабилитационный центр в Одессе проводил лечение с помощью …бейсбольных бит

В Одессе разоблачены члены организованной группы, создавшие так называемые «Реабилитационные центры» с принудительным содержанием людей.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что в правоохранительные органы обратились 23 пострадавших, сообщивших об их содержании в этих центрах против воли под видом курса реабилитации.

Выяснено, что «реабилитационные центры» размещались в частных домах вблизи Одессы.

Сотрудниками правоохранительных органов в нескольких т.н. реабилитационных центрах для якобы лечения алко- и наркозависимых граждан были проведены обыски, в ходе которых изъяты черновые записи с расчётами средств, визитки и рекламные флаеры реабилитационных центров, ножи, бейсбольные биты и другие вещественные доказательства, свидетельствовавшие о принудительном в них содержании людей.

За пребывание людей в таких заведениях сообщники получали от 3-х до 10 тысяч гривен ежемесячно.

Правоохранители разоблачили и задержали 2 членов организованной группы, причастных к деятельности центров, местонахождение третьего лица устанавливается. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

По информации издания «ХуОдесса», один из реабилитационных центров назывался «12 шагов» Его основатель Дмитрий Вершинин рассказал, что «действия полиции незаконны и ничем запрещённым они не занимались.

«В реабилитационном центре правоохранители выбили окна и двери, проводили незаконные обыски, изъяли личные вещи пациентов. Одного из них даже избили. Видеокамеры, которые отслеживали происходящее снаружи, также исчезли», — возмущается Вершинин.

Как сообщала Одесса News. в ноябре 2020 года правоохранители по подозрению в похищении людей арестовали пятерых членов организованной группы, орудовавшей в Одессе.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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