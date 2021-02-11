МИД Украины передал Грузии ноту по поводу задержания одесских яхтсменов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар передал временно поверенному в делах Грузии в Украине Давиду Бочоришвили ноту относительно задержания в Грузии яхты с одесситами Владимиром Дяченко и Юрием Хомичем.

Встреча дипломатов состоялась 10 февраля, сообщает пресс-служба МИД.

«Василий Боднар призвал грузинскую сторону обеспечить быстрое и непредвзятое расследование задержания в Грузии яхты с гражданами Украины Владимиром Дяченко и Юрием Хомичем. Грузинскому дипломату была вручена нота МИД Украины по этому вопросу и в очередной раз выражена просьба изменить меру пресечения и освободить указанных украинских граждан», — говорится в сообщении.

В конце ноября 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая следовала в Турцию вдоль берега Грузии. На её борту находились граждане Украины Владимир Дяченко, Юрий Хомич, а также гражданин Грузии Михаил Батурин, являвшийся владельцем яхты.

Все трое были отправлены в СИЗО по обвинению в якобы незаконном пересечении границы Грузии, они до сих пор находятся под стражей. Однако родные моряков, а также их адвокат утверждают, что украинцы ничего незаконного не совершали, и обвиняют власти Грузии в том, что граждан Украины незаконно задержали в открытом море, а причины такой ситуации исключительно политические.

Как стало известно, владелец яхты Михаил Батурин ранее работал в охране экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Саакашвили несколько раз публично обращался к украинским властям с призывом разобраться в этом деле и заявлял, что они не делают «ничего конкретного» для освобождения задержанных. На что пресс-секретарь МИД Олег Николенко сказал, что обвинения в адрес внешнеполитического ведомства в бездействии по этому делу необоснованны.

Как подчеркнули в МИДе, в контексте заявлений Саакашвили заместитель министра подтвердил официальную позицию МИДа, что Украина не вмешивается во внутренние дела иностранных государств, а частное мнение отдельных граждан не должно влиять на развитие стратегического партнёрства между странами.

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