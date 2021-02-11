Двое граждан Молдовы нарушили госграницу с целью наловить рыбки в одесских водах

Пограничники Белгород-Днестровского отряда Одесской области задержали двух иностранцев, нарушивших государственную границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Патрулируя участок границы вблизи села Граденицы Беляевского района, наряд задержал двух иностранцев. Как выяснилось, граждане Молдовы только пересекли государственную границу на вход в Украину, планируя порыбачить.

«Поэтому прихватили с собой орудия лова и …документы», — говорится в сообщении пограничников.

Отмечается, что за нарушение государственной границы на обоих граждан Молдовы составлены протоколы об административном правонарушении. Им запрещён въезд на территорию Украины сроком на 5 лет.

Как сообщала Одесса News, впервые в .юридической практике Украины за последние 30 лет Килийским райсудом Одесской области вынесено постановление о конфискации плавсредства, которое нарушило государственную границу.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod